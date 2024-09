Antigua e Barbuda incantevoli eden d’oltreoceano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Adnon è raro sorseggiare un Earl Grey Tea con vista Mar dei Caraibi, qui l’eredità britannica si mixa all’anima più autentica, quella caraibica. Ainvece è facile dissetarsi con qualche cocco maturo da sciabolare, tanto è pura e incontaminata, una dimensione perfetta per vivere entusiasmanti avventure. Sorelle diverse ma allo stesso tempo inseparabili, quelle di un sogno tropicale che prolunga l’estate e dimentica la brutta stagione. Con Turisanda è possibile volare adcon volo dall’Italia via Francoforte a partire da novembre, un’occasione unica per vivere la magia del mare anche in inverno. Queste isole sono la destinazione ideale per concedersi attimi di puro relax e divertimento, in perfetto stile balneare grazie alle 365 spiagge di sabbia bianca e rosa, una per ogni giorno dell’anno.