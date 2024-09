Uso delle armi in Russia Lucia Annunziata rettifica il voto | caos totale all' Europarlamento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Grandeall', il tutto sulfinale sul supporto dell'Unione europea all'Ucraina. Nel dettaglio, a creare scompiglio è stato il controverso punto numero 8 della risoluzione, che è stata approvata, relativo all'usooccidentali in territorio russo. In soldoni, in virtù del- 377 i sì, 191 i no e 51 gli astenuti - il Parlamento europeo ha approvato il punto della risoluzione con cui vengono invitati "gli Stati membri a revocare immediatamente le restrizioni sull'usooccidentali consegnate all'Ucraina contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo". Dunque, potranno essere usateoccidentali in territorio russo. Ma si diceva, il grande. Sia maggioranza sia opposizione, infatti, non hanno tenuto la stessa linea.