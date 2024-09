serie turca Karadut trama e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di giovedì 19 settembre 2024)in onda sul canale turco Atv dal 23 settembre 2024. Tra i protagonisti troviamo ?rem Helvac?o?lu e ?ükrü Özy?ld?z (Akinci).Zuhal Erdem è una donna al culmine della sua carriera come esperta di sviluppo personale. Ha raggiunto il successo offrendo consigli su amore e relazioni, ma a casa conduce una vita completamente diversa, dove vive con la sua famiglia. Dopo aver perso la madre in giovane età, si è dedicata al padre e alle sue tre sorelle. Dopo anni di solitudine, incontra Tayfun grazie alla sua assistente, Eylem, e affronta grandi sfide per questa relazione. Zuhal sfiderà suo padre, Çetin, e intraprenderà un viaggio pieno di amore e sofferenza.