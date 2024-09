Schillaci la famiglia | Felici di questo amore che l’Italia e Palermo stanno dando a Totò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) C’è ovviamente anche ladipresente alla camera ardente dell’ex eroe di Italia ’90 allestatita presso il Renzo Barbera di. “Siamodiche. Se lo meritava, ha fatto davvero tanto. Ci aspettavamo tutta questa gente perché per le strade della città ci fermavano sempre, abbiamo sempre sentito l’affetto di, anche in ospedale da parte dei medici che hanno fatto il possibile. Ha combattuto tanto, il suo cuore non si spegneva. Aveva un grandeper la, non voleva lasciarci. Per noi è un grande dolore”. Così Barbara Lombardo, moglie di– “La mancanza di papà segnerà la nostra vita. Ci fa piacere che la gente venga qui a salutare papà e confortarci inmomento terribile per noi.