Milano Fashion Week | tutti i mondi creati dalla moda

(Di giovedì 19 settembre 2024) È una scienziata la protagonista e musa ispiratrice di Daniel Del Core che in passerella ci racconta il suo “A day at the lab” . «Il mio obiettivo è definire un guardaroba, promuovendo costruzioni architettoniche, forme fluide e un'idea di ease ispirata alle donne che ammiro e alla loro ricerca nel mondo naturale» così Del Core definisce la collezione. A rassicurarla e accompagnarla nella giornata i testi e gli articoli scientifici stretti al petto, quest'ultimo protetto da abiti strutturati dalle maniche arrotolate per affrontare la mattina. Il pomeriggio si sveste dai panni di docente e il solito camicie in cotone si trasforma in un candido trench velato e trasparente, indossando persino delle scarpe con una copertura protettiva. Per la sera invece opta per abititexture molecolare accompagnati da lunghi e aderenti guanti di lattice.