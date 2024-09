Luna Rossa in finale della Louis Vuitton Cup Battuta American Magic 5-3

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024)vince e va indiCup, dove sfiderà Ineos Britannia. Decisiva l’ottava regata contro, vinta nettamente dall’imbarcazione italiana. Nel computo delle regate,supera 5-3incontro Ineos Britannia Ottava regata vinta con ampio margine da. Decisiva l’ottava regata, gli italiani aveva già sprecato ben tre match point. Nella notte prima dell’ultima regata, la squadra è stata impegnata nelle importanti riparazioni dopo i danni subiti ieri. In, quindi, affronteranno Ineos Britannia per cercare di vincere il trofeo e andarsi a giocare l’America’s Cup contro New Zealand. Perè la 5^dal 2000 a oggi. Alcune parole dei protagonisti. Bruni: «Durissima, siamo stati bravi.è stata un’avversaria difficile. Ce la siamo meritata tutti».