Ilaria Salis? Delirante Lollobrigida a valanga sul carcere razzista

(Di giovedì 19 settembre 2024) Hanno fatto discutere le parole disecondo cui ilperché la maggior parte della popolazione detenuta è composta da cittadini stranieri "Sono cose deliranti quelle che afferma", commenta Francesco, intervistato da Paolo Del Debbio nella puntata di Dritto e rovescio in onda giovedì 19 settembre su Rete4. "Oggi abbiamo una popolazione immigrata in Italia del 9% e le carceri hanno una percentuale di persone che hanno compiuto dei crimini e dei delitti di sette volte superiore a questo dato - ricorda ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare - Io credo che sia oggettivo che c'è un problema che riguarda il permesso di accedere in Italia a tante persone che entrando illegalmente compivano già una cosa contro la legge e continuano a farlo. Vorrei capire quanti di quelli che sono entrati, invece, legalmente sono in?".