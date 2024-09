F1 GP Singapore 2024 Piastri | Penso solo al titolo costruttori Ala posteriore? È legale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Nonal campionato piloti, sono fuori dalla lotta a meno che non succeda qualcosa di folle,a mantenere la testa del mondiale”. Queste le parole di Oscar, numero 81 della McLaren intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Marina Bay per il Gran Premio di, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. “Il campionato piloti? Non cimolto, nonostante io non sia matematicamente fuori – ha detto-. Dovrei fare dieci o più punti in più di Verstappen ogni weekend, dovrebbero succedere molti imprevisti per tante gare di seguito. Ovviamente io darò il massimo, cercando di vincere ogni gara, ma di sicuro non mi illudo di essere in lotta per il campionato a meno che non succeda qualcosa di folle. Nella mia testa l’obiettivo resta mantenere la testa sul campionato