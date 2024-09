Emily in Paris | confermata la quinta stagione tra Roma e nuove avventure

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 19 settembre 2024) Netflix ha confermato che la celebre serieintornerà con una, lasciando probabilmente Parigi per. L’annuncio è stato fatto attraverso un video sui canali social della piattaforma, dove l’attrice Lily Collins, sorseggiando un caffè su una terrazzana, ha dichiarato: “Nessun posto è come”, anticipando la nuova ambientazione della serie. La quartadiin, suddivisa in due parti rilasciate nel 2024, ha ottenuto un grande successo, raggiungendo 19,9 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni di streaming. Ciò ha permesso alla serie di consolidarsi nella Top 10 globale di Netflix in 93 paesi.