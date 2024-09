Che malattia ha Morbius nel film | una condizione mortale dal costo terribile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nel, basato sul personaggio dei fumetti Marvel, il dottor Michael(Jared Leto), soffre di una raradel sangue che lo debilita gravemente e lo costringe a cercare una cura disperata. Lalo lascia estremamente debole e con limitate aspettative di vita. Nel tentativo di guarirsi,sperimenta una combinazione di DNA umano e pipistrello, che lo trasforma in un essere vampirico con superpoteri, ma anche con una sete insaziabile di sangue. Questagli impedisce di vivere una vita normale e lo costringe a dipendere da trasfusioni continue per sopravvivere., geniale biochimico, dedica tutta la sua carriera alla ricerca di una cura per questa