Beppe Grillo aveva davanti a sé tre strade Ha scelto la terza | la peggiore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Giovanni Cerianiha (a sé tre. Hala: la. Prima strada: l’accordoCome prima e migliore strada c’è (ci sarebbe stata) quella di consentire di comporre dialetticamente e serenamente le proprie idee e, perché no, anche le proprie preoccupazioni, dentro il processo costituente in atto, con uno scambio civile, politico e alto con lo stesso Giuseppe Conte. Ne avrebbero goduto tutti dei frutti, perché avrebbe consentito di esplicitare meglio alcune problematiche, analizzarle per il bene comune, trovarne le soluzioni più interessanti e utili. Questa sarebbe stata la strada maestra, la migliore, ma i fatti dimostrano che l’approccio diè deliberatamente rivolto allo scontro frontale, all’escalation del dissenso e della polemica. Fino al riferimento a carte bollate, questioni giuridiche e altre di pura lana caprina.