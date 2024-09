Teatro e musica al femminile Torna Parola di Donna tra educazione e ambiente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’edizione del 2023 era saltata per difficoltà organizzative. Quest’anno inveceper la quinta volta “di“, rassegna culturale alche, attraverso, vuole accendere un riflettore sui temi che vedono laal centro, dalla famiglia all’amore fino alla realizzazione personale, l’, l’e il sociale. A proporre l’iniziativa è l’associazione Lighea, con Franca De Monti nel ruolo di direttrice artistica. Al suo fianco un energetico team artistico e organizzativo, ovviamente tutto in rosa, di cui fanno parte l’artista circense Francesca Alberti, l’attrice e cantante Cristina Barzi, la scrittrice e drammaturga Daniela Morelli e la regista lirica Alessandra Premoli. La proposta per il 2024 è stata presentata in Comune alla presenza dell’assessore alla Cultura Enzo Laforgia.