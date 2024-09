Sotto il tir con la moto dopo lo scontro con un’auto | morto a 40 anni il colognese Marco Bertolini Così è stato preso il pirata della strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilciclista èfinendoun camion di passaggio, che non c’entrava nulla,la collisione con l’auto guidata da un uomo che è scappato senza prestare soccorso. La latitanza delperò è durata poche ore: gli agentipolizia locale Brianza Est hanno rintracciato il tunisino 45enne che martedì alle 17.30 sulla Sp2 a Bellusco, in Brianza si è scontrato con il centauro. Il 40enne di Cologno è spirato pocoessereportato in ospedale, a Vimercate. Troppo gravi le ferite, la sua situazione era sembrata subito disperata.l’impatto violento il centauro era volato sull’asfalto proprio mentre arrivava il tir e si era incastratoil bisonte. Un bilancio che diventa ancora più pesante per tutto quello che c’è dietro questa storia.