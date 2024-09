Sagra del pesce Comici e maghi per fare festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Debutta a Peschiera la "Corte di Menelao", un innovativo format artistico, culturale e musicale che si avvale della partecipazione di famosi, tribute band e artisti di strada. L’occasione è ladel, l’atteso appuntamento annuale che andrà in scena per due fine settimana (20-21-22 e 27-28-29 settembre) presso il parco Borromeo in via Filzi, con l’obiettivo di far riscoprire le antiche tradizioni culinarie e ricreare un momento di svago dove la comunità possa ritrovarsi. Ed è proprio in questo spirito dicollettiva che si inserisce la "Corte di Menelao", con una contaminazione fra diverse discipline uniche nel suo genere, in grado di offrire forme di intrattenimento non stop durante tutta la durata della kermesse culinaria.