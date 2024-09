MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 Bagnaia | Condizioni diverse rispetto a Misano 1 fisicamente sto meglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Peccoha parlato in vista della prossima tappa del Mondiale di, il GP dell’sul World Circuit Marco Simoncelli di: “a due settimane fa (GP di San Marino, sempre sul tracciato di, ndr) troveremo dellemolto: le temperature saranno più basse e inoltre arriviamo dopo una giornata di test. Tuttavia partiremo con un vantaggio in più perchésto“. Il pilota della Ducati ha poi aggiunto: “D’ora in poi la stagione assumerà un ritmo più veloce e il finale si avvicina. Sarà fondamentale fare bene in questa fase, a partire dal GP dell’, il primo di una tripla“. Sulla stessa lunghezza d’onda il suo compagno di squadra, Enea Bastianini: “Gareggiare sul circuito di casa è sempre speciale e quest’anno potremo farlo per due volte.