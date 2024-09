Mondiali di Ciclismo su Strada tutti i convocati azzurri per le medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo gli Europei in cui l’Italia ha brillato sul podio, ecco in calendario idisu. La competizione si svolgerà a Zurigo, in Svizzera, dal 21 al 29 settembre. Sono stati ufficializzati gliche prenderanno parte alla gara. Idell’Italia (scelti dal commissario tecnico Daniele Bennati) e il programma – Fonte Agc/coni.it Edoardo Affini, Filippo Ganna, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Marco Frigo, Lorenzo Rota, Antonio Tiberi, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana. Il fresco campione europeo Affini e il due volte iridato e argento in carica Ganna parteciperanno alla prova a cronometro in programma domenica 22 settembre.gli altri prenderanno il via nela gara in linea che, come da tradizione, chiuderà la manifestazione domenica 29.