La Roma ha scelto il suo nuovo allenatore dopo l' esonero di De Rossi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lacambia in panchina: fuori Dedentro Juric. “L'AScomunica di aver sollevato Daniele Dedall'incarico diresponsabile della Prima Squadra. La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio. A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione. Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”, il comunicato della società arrivato questa mattina alle 8.58. Un fulmine a ciel sereno nonostante l'arrivo – non programmato – di Dan e Ryan Friedkin ail pareggio beffa contro il Genoa.