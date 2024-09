Bei prestito da 166 milioni per 17 centrali fotovoltaiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Bnz hanno sottoscritto undi 166di euro per la realizzazione di 17solariin Spagna, Italia e Portogallo. Si tratta della prima tranche di uncomplessivo da 500di euro approvato dalla Bei a favore di Bnz per sostenere la generazione di 1,7 Gw di energia solare fotovoltaica in Europa meridionale entro la fine del 2026. Bnz è il braccio operativo controllato dal fondo Nuveen Infrastructure, una piattaforma dedicata a investimenti in beni e società infrastrutturali private. Le 17genereranno energia verde in grado, secondo le stime, di soddisfare il consumo energetico medio annuo di oltre 390mila famiglie.