LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA | vento assente ci avviciniamo alla cancellazione della giornata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:05 Oggi erano previste le prime 4 delle 8 regate di flotta del girone A dell’Cup. Girone A riservato ai sei sodaliziCoppa America e quindi con Luna Rossa. 17:00 Nulla da fare amici di OA Sport. Condizioni delche continuano ad essere impietose. 16:54 Imbarcazioni che continuano stancamente a stazionare nel campo di regata senza il traino dei gommoni. La sensazione è che tra poco potrebbe arrivare la decisione definitiva. 16:49 Arriva una nuova comunicazione del comitato di gara. Altro rinvio, prima regata prevista alle 17.00. 16:44 Ricordiamo che una regata non può partire con meno di 6.5 nodi orari medi diin tutto il campo di regata. Il limite superiore è di ben 25 nodi. 16:39 Regia internazionale che continua a mandare in onda le repliche delle prove disputate ieri mattina.