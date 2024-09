Leonardo Caffo il tribunale revoca il divieto di avvicinamento all’ex I periti | La frattura al dito della donna fu causata da una torsione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) E’ statoto ildiper, il filosofo a processo per maltrattamenti aggravati e lesioni nei confronti dell’ex compagna. La decisione è stata presa dal collegio di giudiciquinta sezione penale di Milano. A chiedere laè stata la difesa del giovane scrittore e opinionista e la Procura ha dato parere favorevole anche perché la misura cautelare sarebbe scaduta nei prossimi giorni e non sono state segnalate violazionistessa. Nell’udienza è stata discussa la perizia medico legale, disposta dal, depositata nei giorni scorsi. Come era già emerso cinque giorni fa, secondo inon sarebbe stato un pugno “sferrato contro lo stipite di una porta“, e probabilmente nemmeno una “caduta accidentale“, la causaalla mano destraex compagna di. Per ila mano “fu afferrata e contorta“.