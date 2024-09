La star di Harry Potter preferita dai fan si offre di interpretare Silente in un reboot televisivo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Il mondo dei maghi si prepara a entrare in un’era completamente nuova, con undiin lavorazione per la HBO. La serie televisiva in live-action sarà lanciata nel 2026 e prevede l’ingaggio di una nuova generazione di attori peri suoi iconici personaggi. Tuttavia, ci si è chiesti se il cast e la troupe dei film originali diriprenderanno o meno i loro ruoli, e sembra che l’attore di Sirius Black Gary Oldman stia rispondendo a queste teorie. Sebbene Oldman abbia confermato a IndieWire di non essere stato contattato per tornare per ildi, ha suggerito un modo in cui potrebbeun nuovo ruolo nel processo. “Adoro Sirius. Non era abbastanza presente.