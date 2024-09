La Juventus vince in Champions League Milan ko con il Liverpool il Bayern segna 9 gol poker Kane

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane nella prima giornata delladi calcio, che da questa stagione ha cambiato format: girone unico aperto a trentasei formazioni, ciascuna affronta otto avversarie diverse (quattro partite in casa e quattro in trasferta), le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale mentre quelle tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno un playoff per proseguire il proprio cammino nella massima competizione continentale. Laha sconfitto il PSV Eindhoven per 3-1 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium: maiuscola prestazione di Yildiz, cheun gol spettacolare al 21? su invito di Gonzalez, poi McKennie trova una mirabolante zampata al 27? e Gonzalez arrotonda il punteggio al 52? su assist di Vlahovic prima della rete della bandiera firmata da Saibari in pieno recupero.