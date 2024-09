La filosofia ci salva dai social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Anche l' edizione 2024 del festival delladi Modena è stata un successo, almeno come presenza di pubblico. Le strade e le piazze di Modena sono state piene per tre giorni, affollate da appassionati venuti da ogni dove. Lafa vivere la città per tre giorni esercitando un grande richiamo da tutto il Paese, fra gli appassionati diche fortunatamente sono molti. Che ci sia ancora un pubblico per lafa ben sperare non solo per il turismo di Modena ma anche come speranza che ci sia ancora la concreta possibilità che l’umanità non si perda nell’abisso dei, dell’individualismo od attratto solo dalle sirene e lusinghe del mondo moderno. Anch’io sono interessato al festival ed ho partecipato a vari eventi, con particolare interesse rivolto ai più noti personaggi invitati a portare una loro testimonianza come Marzano, Cacciari o Galimberti.