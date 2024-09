La battaglia per il bosco Attivisti col fiato sospeso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Sopralluogo degli agronomi ieri mattina nelin via Curtatone, l’area sulla quale a Gallarate è prevista la realizzazione di un nuovo polo scolastico, progetto approvato dall’amministrazione comunale e finanziato con fondi europei e regionali. L’intervento è stato deciso nei giorni scorsi, dopo il tavolo in Prefettura, convocato per cercare una mediazione tra le parti: il Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate, il Presidio permanente di via Curtatone e l’amministrazione comunale. Proprio al Comune glihanno rilanciato, anche durante la manifestazione di domenica pomeriggio, la richiesta di stop per il taglio delle piante fino al 15 ottobre per tutelare alcune specie attualmente nel periodo riproduttivo.