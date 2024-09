Il murale di street art perde i pezzi La Madonna con Bambino è senza testa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Dadi grande pregio per laart cittadina ache, anzi la faccia. E’ praticamente scomparso il volto della "con", il dipinto che venne perfino definito blasfemo poco dopo la sua realizzazione da parte di ricercati artisti quali Ozmo, M-City e Run (quest’ultimo è lo stesso a cui il Comune ha commissionato i dipinti fuori dalla galleria Risorgimento), che si trova su un muro dell’ex Caserma San Martino, all’uscita (quella sul centro città) dell’omonima galleria, in piazza Oberdan. Un’opera alta 30 metri e larga 50, realizzata molti anni fa, molto conta perché aveva i volti dellae di Gesùcapovolti e proprio per questo criticati dalla Curia e mai accettata.