Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 17 settembre 2024) Unainfa rimanere senza parole i tifosi, dove secondo il commento Deilin questa stagione La notizia che Roberto De, attuale tecnico del Marsiglia, avesse espresso il desiderio di allenare ilgià in questa stagione ha scosso il mondo del calcio. L’ex allenatore di Sassuolo e Brighton, noto per il suo calcio offensivo e spettacolare, pareva voglioso a sedersi sulla prestigiosa panchina rossonera, affidata poi a Paulo Fonseca. Ilha scelto Fonseca per guidare la squadra, ma l’interesse di Denon è passato inosservato. In Francia, Desta vivendo un inizio di stagione molto positivo con il Marsiglia, confermando il suo talento nel calcio europeo. Le sue idee di gioco, basate su schemi innovativi e tattiche moderne, lo hanno reso uno dei tecnici più apprezzati, specialmente in Serie A.