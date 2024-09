Troise al lavoro per ritrovare il vero Arezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Recuperare gli infortunati e completare il processo di integrazione degli ultimi arrivati. Questi sono due degli snodi cardine per "" l’. Anche contro il Legnago, nonostante la vittoria, la prestazione è stata deficitaria sotto tanti aspetti. In primis la produzione offensiva, complice il brutto momento di forma di Guccione e Pattarello – i due giocatori chiamati a fare la differenza – e l’astinenza dal gol di Gucci e Ogunseye, poco nel vivo dell’azione. Poi nell’assetto e nella compattezza: la squadra è spesso lunga, slegata tra i reparti, senza una precisa identità tattica. Il fatto che alcuni giocatori siano liberi di svariare, per ora, sembra più un problema per i compagni di squadra costretti a "tappare i buchi" che una risorsa per disorientare gli avversari.