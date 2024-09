Tre squadre del Tennis Giotto alle finali dei Campionati Italiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Tregiovanili deltra le migliori d’Italia che scenderanno in campo per lo scudetto nelledeinazionali. Under16 maschile, Under14 femminile e Under14 maschile sono riuscite nell’impresa di trionfarefasi interregionali di macroarea e di rientrare nella ristretta cerchia con appena otto formazioni di tutta la penisola che, da venerdì 20 a domenica 22 settembre, potranno contendersi il titolo nazionale. Per ilsi tratta di un traguardo senza precedenti perché, per la prima volta nella sua storia, potrà vantare ben trenazionali a dimostrazione di un movimento d’eccellenza capace di competere ai massimi livelli in tante diverse categorie.