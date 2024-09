Rugby inizia la nuova stagione delle Zebre Com’è cambiata la squadra e obiettivo da raggiungere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024)il prossimo weekend ladell’UnitedChampionship e venerdì sera a Cardiff inizierà laParma, la franchigia federale che ha chiuso l’anno scorso all’ultimo posto in classifica. E l’dev’essere quello di migliorare il risultato di un anno fa, anche se le premesse non sono quelle migliori. L’estate che sta finendo ha visto il mercatoParma abbastanza immobile, con nove addii e solo due arrivi, con Luca Franceschetto e Giacomo Da Re in entrata, oltre al nuovo coach Massimo Brunello. E l’ex ct dell’Italia Under 20 punterà proprio su unagiovane per provare a ottenere quei risultati che sono mancati l’anno scorso.