Pastore | Non mi è piaciuto La Penna

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Rosario, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le parole del giornalista.: “La gara di Verona possiamo seppellirla sotto i ricordi più tristi” Così il giornalista a NM Live: “Da tanto tempo sognavamo di avere un Napoli primo in classifica. La gara di Verona possiamo seppellirla sotto i ricordi più tristi di un’avventura nata male e che ora si sta evolvendo in positivo. Non mi èLa, che non ha inciso sul risultato, ma dal punto di vista del comportamento.