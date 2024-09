L’Irpinia Pro Ring lancia i suoi pugili Mignone a caccia della terza vittoria e Sirignano all’esordio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Boxe Night” questo il titolo dell’evento organizzato dall’ASD Irpinia Proe Ds Padel. Una serata di sport agonistico in cui si disputeranno ben 12 match dilettanti, ma non solo. Ad incrociare i guantoni ci saranno tra i semi-pro il padrone di casa Antonio Beatrice e il vicecampione Italiano Gianmarco GaldiSalernitana Boxe. Tra i professionisti di casa Irpinia Pro, invece, ci saranno i match di Francesco, asuanel mondo dei pro e Francesca, al suo esordio. A guidarli all’angolo ci sarà il tecnico Sandro Frongillo. “A due mesi dalla scomparsa del campione e amico Bilal Boussadra (pugile scomparso in un incidente stradale),Proriparte con questa manifestazione portando il suo ricordo sempre vivo” si legge in una nota ufficiale.