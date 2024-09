Grandi Novità al Grande Fratello | Ecco Cosa Cambia!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una nuova decisione radicale scuote il. Tra le tante, una scelta inaspettata potrebbe non piacere ai fan.chesuccederà! Alfonso Signorini è pronto ad aprire le porte della famosa casa del, dove nuovi concorrenti si apprestano a entrare sotto i riflettori. La nuova edizione sta per partire in prima serata, come sempre su Canale 5, e promette di non deludere. Anche se le dinamiche di base del reality rimangono invariate, quest’anno ci sono diverse sorprese in serbo per il pubblico. Una notizia dell’ultima ora potrebbe però non piacere a tutti. La casa che ospiterà i concorrenti, come anticipato, ha subito un’importante trasformazione. Non sarà più collocata negli studi di Cinecittà, ma è stata interamente ricostruita ai Lumina Studios, dove è stata rinnovata e mostrata in anteprima nel corso di Pomeriggio 5.