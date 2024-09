Che tipo di cancro è Eleonora Giorgi il commento dell’oncologo sulle cure

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)è tornata in televisione, a Verissimo, per parlare della sua malattia. Una lotta, quella dell’attrice contro il tumore al pancreas, che va avanti da oltre dieci mesi: “Sto lottando con tutte le forze. Andrà tutto bene, ma se non dovesse andare bene saluto tutti”, le sue parole in collegamento con Silvia Toffanin, che ha parlato con lei dallo studio di Verissimo. Durante l’intervistaha confidato che la terapia non precede come sperato, che il tumore continua a espandersi e formare nuove metastasi: “Nei prossimi giorni mi sottoporrò a degli esami cruciali – ha spiegato al pubblico di Canale 5 –, le provette arriveranno in America”.