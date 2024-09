Vuole farmi fuori dal Movimento | fonti vicine a Grillo raccontano lo sfogo del fondatore dopo una nuova lettera di Conte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Lo scontro tra Beppee Giuseppesul futuro del5 stelle si arricchisce di un nuovo capitolo.i post, gli incontri mancati e le lettere aperte, ora il livello del conflitto si allarga a non meglio precisate “”alche consegnano alle agenzie retroscena su unache lo stessoavrebbe scritto al “sopraelevato” (dixit). A queste stesseBeppesi sarebbe mostrato “estremamente infastidito” per unaprivata ricevuta nei giorni scorsi. I toni e inuti della missiva sarebbero – sempre secondo il Garante del M5s – al “limite del ricatto”.avrebbe espresso “pieno disappunto” per le scelte dell’ex premier, compresa l’ultima fotola partecipazione del leader M5s al “patto della birra” con i vertici di Avs e la leader del Pd Elly Schlein.