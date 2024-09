Ucraina Russia avverte | Nostra risposta a uso missili Usa sarà brutale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – Ladellaal via libera degli Usa a Kiev per colpire cona lungo raggio in profondità nel territorio di Mosca “”. Questo l’avvertimento lanciato dal viceministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov che ha poi precisato come, secondo la, la decisione sia già stata presa. Vladimir Putin, ha poi sottolineato, su questo “ha già detto tutto. Noi risponderemo in modo. C’è un elemento di rischio serio perché i nostri oppositori a Washington, Londra e altrove stanno sottostimando il grado di pericolo del gioco che continuano a fare”. Nuove minacce all’sono intanto arrivate anche da Dmitry Medvedev, ex presidente russo e numero due del Consiglio di Sicurezza nazionale di Mosca.