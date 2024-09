rovere in pre-save il nuovo album 11 case

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) 11 è il nuovo album dei Santi Francesi, in uscita l'11 ottobre per Nigiri/Sony Music Italy, anticipato dai singoli Fuori rotta e stupido classico. Pre-save, pre-add e pre-order della versione fisica (LP trasparente autografato, CD autografato, LP nero). A due anni dal loro album precedente, i Santi Francesi tornano con un disco che racconta la loro crescita personale e artistica. 11 è un disco stratificato, che affronta temi diversi mantenendo però un filo conduttore: lo scorrere inesorabile del tempo e i cambiamenti silenziosi che porta con sé e che influenzano i comportamenti e le sensazioni delle persone. Il nuovo album dei Santi Francesi riprende le sonorità pop che li hanno fatti conoscere e amare dal loro pubblico, ma con una vena più ruvida e matura.