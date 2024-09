Rigi | Io supereroe? Lasciamoli alla Marvel quelli Il razzismo alla fine sticaz…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024)van Ganeshamoorthy detto “” ha rilasciato un’intervistaGazzetta dello Sport dopo l’oro nel lancio del disco alle Paralimpiadi.: «Non ho più una vita privata. La mia ironia? La vita già è triste, va presa in modo scherzoso» A Pale più belle Paralimpiadi della sua vita? «Macché, mi stanno tutti a rompere i co****ni, non ho più una vita privata. Che stress!» Portare ironia e autoironia nel modo di raccontarsi durante quei giorni è stata quella la sua vera vittoria? «La vita va presa in modo scherzoso, già è triste. Una settimana fa ho perso un amico con un incidente in moto, mi aveva chiesto di vederci dopo Pa. Vedi com’è? Io traggo felicità dalle cose negative che mi accadono. La vita è troppo bella per essere sprecata con rabbia e cattiveria. Io».