Oceania 2 | svelato il nuovo potente villain del sequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) La produttrice e la co-regista di2 presentano in anteprima ildel, Nalo. I fan della Disney avranno finalmente la possibilità di tornare nel mondo diquando il tanto attesoarriverà nelle sale quest'anno, e tutti i vostri beniamini torneranno in azione. Ciò che cambierà, tuttavia, è la minaccia che dovranno affrontare:2 introdurrà untemibile cattivo di nome Nalo che sfiderà i nostri eroi. Nalo vede gli esseri umani come capaci di tutto quando sono uniti, anche se ai suoi occhi non è una buona cosa, e anzi se ne sente minacciato. L'esplorazione di questi temi e l'importanza della comunità e della connessione sono parti importanti del film.