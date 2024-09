Giorgio Chiellini torna alla Juventus | l’annuncio Niente campo e mercato | ecco quale sarà il suo incarico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Tecnicamente“Head of Football Institutional Relations“: con questa nuova veste. Pilastro della difesa, capitano, 561 presenze e nove scudetti vinti: la storia d’amore trae il bianconero non poteva finire dopo il suo addio nell’estate 2022. L’ex difensore aveva fin da sempre pianificato questo destino: dalscrivania, per mettersi di nuovo al servizio del mondo Juve. Che per lui ha studiato un ruolo diverso da quello solitamente ricoperto dagli ex calciatori. Una posizione vicina all’amministratore delegato Maurizio Scanavino, più dedita al ramo aziendale del club che a quello legato al. “non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, ine fuori”, si legge nella nota dellache ha annunciato il suo ritorno.