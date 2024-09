Egitto 9 italiani feriti in incidente

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 1.06 Nove cittadinirisultano tra le 46 persone rimaste ferite in und'autobus avvenuto su un'autostrada tra le città di Suez e del Cairo, in. Lo riportano i media locali. Il quotidiano Al-Ahram afferma che gli altrisarebbero 21 cittadini russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici. Il mezzo si sarebbe ribaltato per cause ancora da accertare. L'ospedale principale di Suez ha dichiaratolo stato d'emergenza e ha convocato tutto il personale medico a disposizione.