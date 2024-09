Calcio a 5 Spagna e Kazakistan non si fanno male Argentina travolgente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) La seconda giornata dei Mondiali 2024 dia 5 si è conclusa in Uzbekistan. Anche oggi erano quattro le gare in agenda, ecco come sono andate le cose nel Gruppo C e nel Gruppo D. Gruppo C Pirotecnico 6-4 dell’Afghanistan sull’Angola: per gli asiatici, in un match davvero imprevedibile, soprattutto nel primo tempo, si sono rivelate decisive le reti di Mahmoodi, doppietta, e la zampata di Hossein Poor. Si impone invece 7-1 l’sull’Ucraina: incontenibili i sudamericani trascinati dalle doppiette di Borruto e Arrieta. Gruppo D Il big match frasi chiude sull’1-1: botta e risposta in avvio sull’asse Orazov-Gordillo. Un punto a testa per gli iberici e i kazaki, mentre nell’altro match in agenda convincente 3-1 della Libia sulla Nuova Zelanda: Khamis e Zreeg fra i migliori, con una rete a testa.