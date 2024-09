WEC Cadillac firma al Fuji la prima pole beffando Toyota 7mo posto per Ferrari n 50

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)la-position per lavolta nel FIA World Endurance Championship nelle qualifiche della 6h del2024. Alex Lynn festeggia con gli americani dopo una bellissima lotta contro le due, apparentemente superiori alla concorrenza nella decisiva Q2. Il campione in carica dell’European Le Mans Series ha avuto la meglio nei confronti dellan. 8 di Ryo Hirakawa, sconfitto per 41 millesimi. BMW scatterà dal terzocon Dries Vanthoor (n. 15), perfetto nel proprio ultimo tentativo a scavalcare lan. 7 di Kamui Kobayashi. I giapponesi hanno quindi ottenuto la seconda e la quarta piazza davanti ai propri tifosi, le due auto di casa hanno comunque avuto la meglio nei confronti dei diretti rivali per il titolo. La Porsche n. 6 di Kevin Estre scatterà infatti dalla quinta posizione davanti all’Alpine n. 36 di Charles Milesi ed allan.