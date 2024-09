Porzio | Non credo più alle promesse di De Laurentiis Obiettivo Napoli? Puntare alla Champions

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024) L’ex campione di pnuoto ha espresso scetticismo sulle dichiarazioni del patron del, Aurelio De. Franco, ex campione di pnuoto e figura di spicco dello sport italiano, ha espresso il suo scetticismo riguardorecenti dichiarazioni di Aurelio De. Durante un’intervista ai microfoni di Radio Marte,ha commentato la conferenza stampa del patron del, che aveva annunciato piani ambiziosi per il club, tra cui la creazione di un nuovo settore giovanile e la ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. “Nonpiùfatte da Aurelio De. In questi venti anni di presidenza, il patron ha fatto ben poco a riguardo,” ha dichiarato