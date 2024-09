Motori Tortoli conquista il Vintage Trophy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Trasformare un trofeo in un trionfo sembra essere diventato un giochino facile per Enrico(nella foto). Effettivamente l’ultima impresa del cinquantasettenne pilota di motociclismo enduro, nato a Murlo, residente a Colle Val d’Elsa, è apparsa quasi agevole. Ma in una competizione impegnativa e incerta come ilper squadre nazionali, disputata quest’anno a Camerino, nelle Marche, è obbligatorio aspettare la bandiera a scacchi prima di esultare, soprattutto perché l’esito finale è legato alla resistenza delle "vecchiette" chiamate a mordere lo sterrato., schierato nel team Maglia Azzurra di Federmoto, si è affidato ancora una volta alla KTM GS 250 del 1975 dei fratelli senesi Fabio e Massimo Parrini, già vittoriosa anche in passato, e la scelta si è rivelata felice.