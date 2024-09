La denuncia della Uil | Mancano posti letti Oss infermieri e medici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Uil Fpl, categoria del sindacato che rappresenta anche le lavoratrici e i lavoratorisanità,una situazione dei servizi sanitari grave, dove, Oss, tecnici,. "In dieci anni sono stati tagliati a livello regionale oltre duemilaletto nei presidi ospedalieri – dicono Sergio Lunghi, segretario generaleUil Fpl e Luciano Fedeli responsabilesanità Uil Fpl –. L’Area Vasta Sud Est ha dato un contributo notevole". In un’area come la provincia di Grosseto che con 48 abitanti al chilometro quadrato risulta essere la provincia con più bassa densità a livello nazionale, il depauperamento dei servizi sanitari ha effetti ancora più dolorosi.