Corse tagliate e disagi | Basta lasciarci indietro

(Di sabato 14 settembre 2024) "Non è possibile gestire un servizio importante come il trasporto pubblico in questa maniera". Il sindaco di Roccafluvione, Emiliano Sciamanna, tuona contro la Start Spa, la quale a seguito della chiusura delle gallerie di Croce di Casale e Roccafluvione, dopo l’ordinanza emessa dall’Anas, ha apportato sostanziali modifiche sugli orari delleAscoli-Comunanza e ritorno.che, ovviamente, passando anche per il suo territorio e delle quali approfitta anche la popolazione di Roccafluvione. "L’eliminazione della corsa delle 12 che va da Ascoli a Comunanza, ad esempio, comporta enormianche per gli studenti del nostro paese e per i lavoratori, che si trovano quindi a dover utilizzare la corsa successiva – spiega il sindaco –. Mi sono giunte molte lamentele e manifestazioni dio da parte delle famiglie del territorio.