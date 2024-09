Bundesliga 2024 2025 | poker del Bayer Leverkusen Lipsia fermato dall’Union Berlino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilreagisce immediatamente dopo la sconfitta contro ile sconfigge in trasferta l’Hoffenheim nel match valido per la terza giornata di. 4-1 il punteggio in favore dei ragazzi di Xabi Alonso, avanti di due gol alla mezz’ora grazie a Terrier e Boniface. La squadra di casa ha accorciato le distanze con Berisha, ma nella ripresa i campioni di Germania hanno prima calato il tris con Wirtz (su rigore) e poi ilcon Boniface, che ha chiuso definitivamente i giochi siglando la sua doppietta personale. Negli altri match del pomeriggio, invece, spicca il pareggio del, che ha fallito l’allungo in vetta venendosullo 0-0. Successi esterni per Stoccarda e Eintracht Francoforte, rispettivamente contro Moenchengladbach e Wolfsburg, mentre il Friburgo ha superato per 2-1 il Bochum.