Benvenuti all’Hotelabyrinth Il mondo visto dagli artisti dentro camere d’albergo

(Di sabato 14 settembre 2024) Si chiama Hotelabyrinth il nuovo progetto sviluppato in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, che prevede un ciclo di residenze multidisciplinari d’artista nelledi tre alberghi pesaresi. Per una settimana, l’Hotel Atlantic, il Nouvel Hotel Des Bains e l’Hotel Metropol avranno tra i loro ospiti un performer che potrà osservare la vita che scorre negli spazi dell’albergo per trarne ispirazione e, al termine, regalare al pubblico uno spettacolo. Un progetto presentato da Amat in collaborazione con Apa, Associazione pesarese albergatori, che vedrà come protagonisti il musicista Paolo Benvegnù, la regista teatrale Laura Sicignano e il coreografo Giuseppe Sanniu.