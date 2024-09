Pattinaggio artistico a rotelle | Benedetta Altezza è Campionessa del Mondo! Il titolo iridato rimane in Italia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) E al sesto giorno arrivò l’oro, probabilmente uno dei più significativi della storia recente. Proprio così:ha ottenuto il metallo più pregiato nella categoria senior individuale femminile ai Campionati Mondiali 2024 di, rassegna quest’anno inserita nel contesto dei World Skate Games di scena in questi giorni alla Fiera di Rimini. Un risultato straordinario per l’che mantiene per il ventunesimo anno consecutivo ilall’interno dei propri confini, proseguendo un dominio tutto tricolore iniziato con Tania Romano e proseguito con Debora Sbei, Cristina Trani, Silvia Nemesio e Rebecca Tarlazzi.