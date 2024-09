La F1 ha riaccolto Flavio Briatore a braccia aperte | così lo scandalo Crashgate è stato già dimenticato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nello sport, e non solo, l’Italia sembra essere il paese dell’indignazione a comando. Quando fa comodo si tirano in ballo etica e valori, altrimenti si passa tranquillamente oltre. Da ormai vent’anni, per fare un esempio, ogni volta che la nazionale di calcio incrocia la Danimarca o la Svezia si rispolvera il (presunto) biscotto di Euro 2004, nonostante non esista alcuna prova concreta dell’accusa. Di fronte invece aldi Singapore avvenuto in F1 nel 2008, cala il silenzio. O meglio, se ne parla per questioni di tifo, visto che la principale vittima dellofu il ferrarista Felipe Massa, che perse il titolo. Ma per, che fu accusato di essere uno dei due architetti della truffa, è difficile osservare vesti che si stracciano, mentre è molto più facile imbattersi in inchini e lisciate di pelo.